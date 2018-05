Maltempo: temporali e grandinate stanno per interessare molte regioni. Zone colpite prossime ore. Possibili allagamenti

Maltempo: temporali e grandinate stanno per interessare molte regioni. Zone colpite prossime ore – In queste ore violente celle temporalesche si stanno sviluppando su molte zone appenniniche italiane e su parte del nord Italia. I venti da est o da sud-est spingeranno questi fenomeni verso ovest, in direzione del tirreno, dove entro sera temporali con locali grandinate potrebbero arrivare ad interessare anche le zone costiere. Grandinate con possibili colpi di vento previsti anche su Roma, ma su tutto il Lazio, fin verso le coste, ma anche su Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Basilicata, così come zone interne di Abruzzo, Marche, Lombardia e zone alpine e prealpine. Forti temporali possibili quindi a breve su molte città, come Perugia, Firenze, Pisa, Viterbo, Rieti, Frosinone, Avellino, Benevento. […]