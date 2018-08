Maltempo: temporali, grandinate e venti intensi a breve pronti a colpire tutte queste regioni. Prestare la massima attenzione!!! Possibili allagamenti

Maltempo: temporali, grandinate e venti intensi a breve pronti a colpire tutte queste regioni. Prestare la massima attenzione!!! Dopo un ferragosto dalle sembianze quasi autunnali al centro-sud, ancora instabilità presente sugli stessi settori nella giornata odierna. Massima attenzione alle prossime ore quando temporali, grandinate e locali trombe d’aria saranno da mettere in conto su molte regioni. I chicchi di grandine, come già successo in precedenza, potrebbero raggiungere la grandezza di noci e creare numerosi problemi, sia ad automobilisti che a coltivazioni, già molto danneggiate in alcune zone. Quali le zone più colpite? Marche interne, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Temporali autorigeneranti possibili sulla Puglia ionica e tra Abruzzo e Molise, dove una grossa cella insiste da questa mattina. Stante le correnti da settentrione, i temporali nel pomeriggio arriveranno anche sul settore tirrenico, specie tra Lazio, Campania e Calabria. Maltempo quindi che interesserà anche molte città dell’Italia centro-meridionale tra questo pomeriggio e sera. […]