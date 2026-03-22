Meteo – Tornano acquazzoni e temporali, allerta della Protezione Civile su queste regioni

Domenica tempo incerto al Nordovest e parte del centro-sud

Piccola goccia fredda tra Francia orientale e Svizzera determinerà un’avvio di domenica incerto su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con molte nubi e precipitazioni diffuse, nevose sin verso i 600-800 metri. Molte nubi anche al sud, Sicilia e tra Abruzzo e Lazio con qualche goccia di pioggia sui settori costieri del medio-basso Lazio. Nel corso del pomeriggio instabilità in formazione sui rilievi del centro-sud e Sicilia con possibili nevicate sui settori Peninsulari attorno ai 1200-1300 metri. Asciutto sul resto del Paese, con alternanza di schiarite ad addensamenti. Generale miglioramento serale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 22 marzo 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria centro-occidentale, Lombardia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati su valle d’Aosta orientale, Piemonte settentrionale ed occidentale e Liguria di Ponente; da isolate a sparse, a prevalente evoluzione diurna, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Appennino umbro-marchigiano, Lazio, zone interne e montuose di Abruzzo e Molise, settori appenninici campani e calabro-lucani e su Calabria meridionale e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Calabria meridionale e Sicilia orientale. Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 m sulle zone alpine centro-occidentali, con apporti al suolo da deboli a moderati, specie su Piemonte e Valle d’Aosta orientale, in abbassamento fino a 600 m su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di Ponente. Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le minime sui settori alpini; in sensibile calo le massime su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 22 marzo 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

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