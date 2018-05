Maltempo: violenti nubifragi con possibili grandinate pronti a colpire molti settori italiani. Allagamenti non esclusi

Maltempo: violenti nubifragi con possibili grandinate pronti a colpire molti settori italiani – Sulla nostra penisola è attivo un centro depressionario che apporta condizioni di tempo instabile o addirittura perturbato. Nel pomeriggio odierno l’instabilità sarà più attiva al centro Italia, ma presente un po’ ovunque, con temporali anche molto intensi. Forti temporali con locali nubifragi previsti su tutto il centro Italia, soprattutto tra Lazio e Toscana. Piogge intense anche sulla Sardegna, Campania, Molise e nord della Puglia, oltre che al nord-est. Soltanto le regioni di nord-ovest, in particolar modo ovest della Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta non vedranno fenomeni ma soltanto cieli per lo più nuvolosi. Possibili criticità su molte zone della penisola in modo particolare nelle prossime ore al centro Italia dove non sono esclusi allagamenti e forti grandinate. […]