METEO – 25 APRILE ancora a rischio ACQUAZZONI e TEMPORALI, vediamo le aree interessate

Meteo 25 aprile, la situazione sinottica

Flusso umido occidentale prosegue a transitare sul centro Europa, influenzando anche le condizioni meteo delle regioni centro-settentrionali italiane. Nel contempo il campo barico farà registrare un graduale aumento sul Mediterraneo meridionale, con valori pressori attesi attorno ai 1015 hPa, quindi con tempo più stabile al sud e sulle due Isole Maggiori. Vediamo nel dettaglio le condizioni meteo attese per il 25 aprile su tutta l’Italia.

Meteo 25 aprile nord Italia

Le regioni settentrionali saranno ancora influenzate dalle umide correnti atlantiche. La giornata del 25 aprile trascorrerà quindi con alternanza di nubi a schiarite, più ampie nel corso del mattino sull’Emilia Romagna e Lombardia sudorientale. Acquazzoni e temporali prenderanno forma nel corso del pomeriggio lungo l’Arco Alpino e settori appenninici, con fenomeni in estensione tra il tardo pomeriggio e la sera alle zone di pianura, fatta eccezione per il ferrarese e Liguria di ponente. Nottetempo piogge diffuse, seppur di debole intensità, su Triveneto, Lombardia, Emilia e Liguria di Levante. Temperature massime comprese tra i +16°C delle coste adriatiche ed i +20/+21°C della Pianura Padana. Meteo incerto anche ad inizio settimana, poi arriva l’alta pressione.

Meteo 25 aprile centro Italia

Festa della Liberazione al via con nubi sparse sulle regioni centrali tirreniche, ma con tempo sostanzialmente asciutto salvo occasionali quanto locali piogge sull’alta Toscana. Ampie schiarite tra Abruzzo e Marche. Nel corso del pomeriggio l’irraggiamento solare darà il via all’instabilità diurna, con nubi a sviluppo verticale a cui saranno associati acquazzoni e locali temporali sulle zone interne, in parziale estensione a quelle costiere marchigiane. Tempo più asciutto lungo le coste e pianure del Lazio, nonché sulla Toscana occidentale. Dalla sera rapido miglioramento, con fenomeni in generale riassorbimento. Temperature massime mediamente comprese tra i +18°C ed i +21°C. Instabilità agli sgoccioli sul centro Italia, con la prossima settimana mediamente più stabile; possibile ritorno del maltempo per il 1 maggio.