METEO – 25 APRILE con possibile MALTEMPO al Centro-Nord, SOLE e clima di PRIMAVERA al Sud. Vediamo la TENDENZA

Prime piogge in arrivo su Nord-Ovest e Sardegna

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon mercoledì. L’attuale situazione sinottica mostra una depressione atlantica tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Correnti umide dai quadranti sud-occidentali confluiscono cosi verso la Penisola Italiana portando un aumento della nuvolosità soprattutto al Centro-Nord, con prime piogge in arrivo su Sardegna e regioni di Nord-Ovest. Entro le ore notturne qualche pioggia dovrebbe arrivare anche sulle regioni centrali e l’Emilia Romagna. Temperature in generale aumento nei valori minimi, mentre nei valori massimi tenderanno ad aumentare solo al Centro-Sud, con temperature anche sopra ai 25°C tra Sicilia e Sardegna.

Piogge e temporali tra domani e venerdì

Nel corso dei prossimi giorni la depressione atlantica con aria fredda in quota si muoverà da ovest verso est sul Mediterraneo centro-occidentale, fino a transitare sulla Penisola Italiana nella giornata di venerdì con un minimo al suolo di circa 995 hPa. Nella giornata di domani, con l’avvicinamento della perturbazione avremo tempo instabile su tutto il Centro-Nord con piogge sparse, fenomeni più intensi sulla Sardegna anche a carattere di rovescio o temporale. Nella giornata di venerdì il minimo transiterà sull’Italia portando piogge intense e temporali sparsi al Centro-Nord ed anche su Campania, Molise e settori settentrionali di Puglia e Basilicata. Fenomeni più intensi che colpiranno soprattutto le regioni tirreniche e l’Emilia Romagna. Condizioni meteo meno instabili invece all’estremo Sud.

Meteo weekend: Italia con temporali al Nord e giornate di primavera al Centro-Sud

Entro la serata di venerdì la perturbazione atlantica si sarà oramai spostata verso i Balcani e sul Mediterraneo inizia a rimontare l’alta pressione. Evoluzione sinottica per l’ultimo weekend di aprile che vede infatti l’espansione di promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, mentre una circolazione depressionaria interesserà gran parte dell’Europa centro-occidentale con diversi minimi, di cui uno tra Penisola Iberica e Francia. Correnti umide instabili interesseranno dunque il Nord Italia portando piogge intense e temporali, con qualche fenomeno possibile anche tra Toscana, Umbria e Marche, mentre al Centro-Sud l’alta pressione porterà bel tempo con temperature in aumento. Vediamo allora di seguito la tendenza meteo per la Festa della Liberazione.

