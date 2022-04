METEO ITALIA – Perturbazione ATLANTICA in arrivo con ACQUAZZONI e TEMPORALI, ecco le zone colpite

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo giunti all’ultima decade del mese di aprile, che ci porterà un nuovo peggioramento meteo in Italia: le sue prime avvisaglie si denotano dall’immagine satellitare, che mostra della nuvolosità medio-alta specie sulle regioni del centro-nord. Da stasera un minimo di bassa pressione si muoverà dalla penisola iberica verso il bacino mediterraneo con valori fino a 1000 hPa apportando le prime precipitazioni in Italia.

Prime piogge in arrivo dalle ore serali, ecco dove

Il peggioramento meteo si farà sentire con correnti umide sulle regioni del nord-ovest: qui sono attese le prime precipitazioni specie su Piemonte, Liguria e settori settentrionali della Toscana. Stanotte attese piogge anche su Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna per il primo passaggio instabile; qualche nevicata sarà possibile sulle Alpi occidentali dai 1400 metri circa. A seguire, avremo il culmine di questa prima fase perturbata tra domani e venerdì con piogge e temporali. Ma vediamo dove!

Giovedì forte peggioramento col passaggio del minimo depressionario

Meteo domani – La giornata di giovedì vedrà un massiccio peggioramento specialmente sulle regioni centrali e sui versanti Tirrenici: al mattino di domani sono attesi piovaschi diffusi al centro, mentre sulla Sardegna saranno possibili i primi fenomeni temporaleschi. Questi insisteranno sull’Isola Maggiore, dove nel corso delle prossime ore potranno cadere fino a 40-60 millimetri di pioggia. Un fronte organizzato è atteso in transito nelle ore serali di domani, che dovrebbe abbracciare gran parte dei settori Tirrenici di Campania, Lazio e Toscana; qui non si escludono possibili fenomeni organizzati a mesoscala. Maltempo ancora nella giornata di venerdì, ma per fenomeni convettivi, in esaurimento nelle ore serali. Vediamo infine la tendenza per il weekend ed il giorno del 25 aprile.

