METEO – ACQUAZZONI e forti TEMPORALI colpiscono l’Alto Adige provocando FRANE, ALLAGAMENTI e colate di FANGO

Situazione meteo nella giornata di ieri in Italia

Nel corso dei primi giorni della settimana un flusso perturbato si è abbassato di latitudine portando instabilità su molte regioni italiane, con temporali, grandinate e locali nubifragi. Nella giornata di ieri, nonostante una lieve rimonta dell’alta pressione, delle infiltrazioni di aria fresca in quota hanno portato una accentuata instabilità pomeridiana sulle Alpi, con acquazzoni e temporali che sono poi sconfinati verso le pianure, causando anche dei danni come vedremo nel prossimo paragrafo.

Colate di fango e allagamenti in Alto Adige

Stando a quanto si apprende dal sito “ildolomiti.it” il maltempo pomeridiano ha interessato fortemente l’Alto Adige, richiamando diversi interventi dei Vigili del Fuoco. A San Martino in Val Passiria le abbondanti precipitazioni hanno provocato l’esondazione di un torrente con l’allagamento di una strada adiacente e sempre nella stessa zone anche colate di fango e sassi, causando diversi disagi alla popolazione. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire anche a Selva di Val Gardena, dove le intense piogge hanno causato diverse frane. In Valle Isarco, a Naz-Sciaves, la caduta di un fulmine ha provocato un principio d’incendio, il quale è stato immediatamente spento. L’instabilità pomeridiana avevo colpito anche nei giorni precedenti l’Italia, provocando ancora danni, come si può vedere nel prossimo paragrafo.

Super grandinata si è abbattuta ad Ascoli e Provincia

Come appena detto, in questi giorni l’instabilità pomeridiana ha portato maltempo su diverse regioni. Stando a quanto si apprenda dal sito “cronachepicene.it” una super grandinata si sarebbe abbattuta ad Ascoli e provincia nel pomeriggio di mercoledì, provocando una serie di danni ingenti per cui sono stati resi necessari numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco: chicchi grandi come noci hanno infatti sfondato alcuni lucernari, mettendo a rischio allagamento alcune abitazioni. Non solo, anche diverse tettoie sono rimaste danneggiate o addirittura sfondate. Non si registra fortunatamente alcuna vittima e/o ferito dell’accaduto.

Saccatura in transito porta temporali, localmente anche con grandine

In queste prime ore del giorno locali piogge si segnalano sulla Lombardia. Nuvolosità irregolare sul resto del Nord ma con tempo asciutto. Ampie schiarite invece al Centro-Sud. Peggioramento meteo nel pomeriggio con temporali in formazione soprattutto sulle Alpi ma in movimento anche verso i settori di pianura specie su Piemonte e Lombardia. Entro la serata fenomeni in spostamento un po’ su tutta la Pianura Padana con maltempo anche su Emilia Romagna, Veneto e Friuli ove non si escludono precipitazioni a carattere di nubifragio e anche grandine.

