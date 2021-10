METEO – Forte MALTEMPO flagella la Puglia, NUBIFRAGI a Bari: ALLAGAMENTI e forti DISAGI, i dettagli

Goccia fredda in avanzamento verso il Mediterraneo centrale

Dopo la goccia fredda che in settimana ha interessato già la nostra Penisola portando piogge e temporali sparsi, con qualche disagio sui settori adriatici e in particolare nelle Marche, il maltempo non si arresta: una nuova elevazione dell’Anticiclone azzorriano verso le Isole Britanniche, dove pone i suoi massimi di pressione di circa 1030hPa, hanno fatto sì che una nuova goccia fredda arrivasse a fare ingresso nel Mediterraneo centrale, questa volta dai quadranti orientali.

Autunno pieno in Italia già da qualche giorno

L’assenza dell’Anticiclone nel corso di questa settimana ha garantito un clima pienamente autunnale sulla nostra Penisola, con le temperature calate di diversi gradi soprattutto sulle regioni centro-meridionali su valori ora anche addirittura inferiori alla media nella maggior parte delle località. La goccia fredda che sta facendo irruzione in queste ore ha fatto sì che le temperature si mantenessero su valori decisamente freschi, in alcuni casi provocando un ulteriore calo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Violento maltempo colpisce Bari

Non si arresta quindi l’ondata di maltempo che anche oggi localmente ha colpito in maniera intensa. Nelle scorse ore infatti nubifragi si sarebbero riversati soprattutto sul capoluogo pugliese, a Bari, non senza disagi e allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo. La Puglia era stata già interessata da fenomeni anche piuttosto intensi nella giornata di ieri, quando i disagi hanno invece coinvolto la località di Brindisi.

CONTINUA A LEGGERE.