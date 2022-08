METEO – Centro ITALIA con CALDO AFOSO, ma PIOGGE, TEMPORALI e NUBIFRAGI sono in arrivo nei prossimi giorni

Bel tempo e caldo intenso al Centro-Sud, piogge in arrivo al Nord

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra una saccatura depressionaria nord atlantica in estensione sull’Europa occidentale, mentre sul Mediterraneo centrale troviamo un promontorio anticiclonico in ulteriore rimonta. Penisola Italiana quindi divisa a metà, con flusso umido da sud-ovest che porta piogge e temporali al Nord, mentre al Centro-Sud cieli soleggiati e caldo intenso, con possibile peggioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni sulle regioni centrali, come vedremo meglio di seguito.

Bel tempo al Centro nella giornata odierna con caldo intenso e afoso

La giornata odierna vedrà le regioni centrali protette del promontorio anticiclonico, che manterrà stabili le condizioni meteo. Durante le ore diurne avremo infatti cieli soleggiati su gran parte delle regioni, con della nuvolosità medio alta in transito sulla Toscana dal pomeriggio ma con tempo per lo più asciutto. Correnti sud-occidentali che portano avvezione di aria calda, causando un aumento delle temperature, con massime fino a 36°C-37°C specie nelle zone interne tra Lazio, Toscana e Umbria. Caldo che risulterà anche molto afoso a causa dell’elevato tasso di umidità, con umidità relativa sui settori costieri anche oltre il 60% anche nelle ore centrali della giornata. Stabile anche la serata e la notte, la quale si potrà definire tropicale. Infatti, proprio nelle ore notturne avremo il picco dell’avvezione calda da sud-ovest sulle regioni centrali, con l’arrivo anche di +24°C a 850 hPa (circa 1500 metri di altitudine) e umidità relativa oltre l’80%.

Graduale peggioramento nella giornata di giovedì

Nella giornata di giovedì la saccatura si andrà a muovere sul Mediterraneo centro-occidentale e cosi anche il flusso umido e instabile traslerà più ad est, portando un graduale peggioramento meteo anche sulle regioni centrali. Nel corso della mattinata avremo infatti nuvolosità con piogge sulla Toscana, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso delle ore pomeridiane ancora acquazzoni e temporali sulla Toscana e qualche pioggia in arrivo anche in Umbria. Tra la serata e la notte maltempo in estensione al resto delle regioni centrali, con fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono locali fenomeni anche a carattere di nubifragio, specie sul Lazio settentrionale.

CONTINUA A LEGGERE​

Residui fenomeni nella giornata di venerdì

Nel corso della giornata di venerdì avremo il transito della saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale, con una piccola goccia più fredda in quota sull’Italia centro-settentrionale. Questo renderà le condizioni meteo ancora instabili, oltre al Nord, anche sulle regioni centrali. Al mattino avremo infatti piogge sparse tra Toscana, Umbria e Marche e nel corso delle ore pomeridiane i fenomeni si andranno ad estendere anche a Lazio e Abruzzo. Condizioni meteo che tenderanno poi a migliorare dalle ore serali, con piogge in esaurimento. Clima abbastanza gradevole sulle regioni centrali nella giornata di venerdì, con le massime che difficilmente riusciranno a superare i 30°C, se non localmente in Abruzzo nel Chietino.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.