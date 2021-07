METEO – ACQUAZZONI, TEMPORALI e NUBIFRAGI attesi sull’Italia. Vediamo quando e dove

L’attuale situazione sinottica sul continente europeo mostra una circolazione ciclonica posizionata sull’Europa centrale con nucleo freddo in quota. Tale area depressionaria separa due vaste aree di alta pressione, una sull’Oceano Atlantico con l’anticiclone delle Azzorre che si estende fino alle Isole Britanniche e una sull’Europa orientale con promontorio anticiclonico in estensione dal Mediterraneo orientale. Il flusso perturbato principale scorre alle alte latitudini e subisce una separazione nei pressi del Mare del Nord, con il ramo settentrionale che continua a scorrere alle alte latitudini mentre quello meridionale curva verso il Mediterraneo e va ad alimentare l’area depressionaria a nord dell’Italia .

Focus maltempo dei prossimi giorni sull’Italia

Come appena accennato i prossimi giorni saranno condizioni da forte maltempo. Nella giornata di domani temporali molto intensi sono previsti colpire le regioni centrali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le zone più colpite sono previste essere le aree interne tra Lazio e Abruzzo e l’Umbria, dove localmente si potranno avere più di 30 mm di pioggia in 3 ore e quasi 50 mm in 6 ore stando agli ultimi aggiornamenti del modello GFS. Nella giornata di sabato forti temporali si avranno sulle regioni adriatiche di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale dove sono previste circa 50 mm e durante la notte più di 60 mm nelle zone più interne delle stesse regioni. Nella mattinata di domenica dei temporali potranno scarica più di 40 mm di pioggia in sole 3 ore nelle zone tra Molise e Puglia, potendo cosi provocare dei disagi per locali allagamenti. Attenzione anche a possibili locali nubifragi nelle zone interne della Campania durante la notte tra sabato e domenica, dove secondo il modello ECMWF sono attesi più di 50 mm di pioggia.