METEO – FLUSSO ATLANTICO all’ATTACCO dell’ITALIA, tra SOLE e MALTEMPO, i dettagli

Italia divisa tra il sole e il maltempo

Nella giornata odierna troviamo un quadro meteorologico italiano ancora suddiviso a metà: a nord prevalgono le correnti perturbate di natura atlantica generate dalla presenza di una goccia fredda, con temporali localmente anche intensi in sviluppo soprattutto nel corso di questo pomeriggio. Dall’altro lato e in particolare al centro-sud a prevalere è il “bel tempo” sia pure con qualche disturbo nuvoloso che solo eccezionalmente e per breve tempo porta rovesci.

Generale miglioramento in serata e cessazione dei fenomeni

Con il calar del sole verrà meno anche l’energia immessa in atmosfera dallo stesso irraggiamento solare necessaria allo sviluppo e alla rigenerazione dei temporali termoconvettivi. Pertanto nelle prossime ore, come dimostrano anche le proiezioni modellistiche, le condizioni meteo tenderanno a migliorare sostanzialmente ovunque, con la cessazione dei fenomeni attesa su tutta la nostra Penisola: solo qualche rovescio sulle aree di confine nordoccidentali di sponda tuttavia estera.

Prossimi giorni ancora instabilità

I prossimi giorni verranno sostanzialmente contrassegnati dall’assenza di una figura anticiclonica che però non si tradurrà per forza in maltempo su tutta la nostra Penisola, anzi. Stando a ciò che mostrano attualmente i principali centri di calcolo nella giornata di domani giovedì 15 luglio ad esempio le condizioni meteo appariranno ancora instabili soprattutto sulle regioni settentrionali e nella seconda metà. Differente il discorso sarà per il giorno successivo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

