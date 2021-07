METEO ITALIA: acquazzoni e temporali in arrivo con la goccia fredda del weekend

Circolazione depressionaria in azione sull’Europa

Situazione sinottica che vede una vasta circolazione depressionaria con aria più fredda in quota sull’Europa centrale. Questa porta condizioni meteo instabili anche sull’Italia settentrionale mentre altrove abbiamo più sole ma anche un clima decisamente meno caldo. Prossimi giorni che vedranno un peggioramento meteo anche per il Centro-Sud a causa della discesa della goccia fredda.

Prossime ore ancora temporali in Italia, ecco dove

Nocciolo freddo in quote che troviamo al momento posizionato sulla Germania. Anche ieri non sono mancati intensi temporali sulle regioni settentrionali mentre altrove le condizioni meteo sono risultate decisamente più stabili. Nuvolosità irregolare nella mattinata odierna al Nord Italia con locali piogge soprattutto sull’arco alpino. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi interesseranno soprattutto le Alpi ma localmente anche Piemonte ed Emilia Romagna con sconfinamenti sulle zone pedemontane. Maggiore instabilità attesa per il fine settimana.

Acquazzoni e temporali in arrivo anche al Centro-Sud

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano lo spostamento verso Sud della goccia fredda in quota entro il weekend ormai prossimo. Condizioni meteo instabili già da Venerdì al Centro-Nord e sulle zone interne del Sud dove non mancheranno acquazzoni e temporali localmente anche di forte intensità. Tra Sabato e Domenica condizioni meteo instabili soprattutto al Sud Italia ma temporali sparsi non mancheranno anche al Centro-Nord il tutto in un contesto termico ancora gradevole.

