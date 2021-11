METEO – AFFONDO PERTURBATO e nuovo ATTACCO di MALTEMPO in arrivo in ITALIA, i dettagli

Alta pressione ai ferri corti

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate fino a questa mattina stabili grazie alla presenza dell’Anticiclone che ha portato ancora una volta qualche fenomeno nebbioso nella notte in Pianura Padana e vallate. Tuttavia, un rapido arretramento dell’Alta pressione dovuto alla progressione di una saccatura di origine atlantica, mette a dura prova la stabilità già da questo pomeriggio, con piogge e temporali già in ingresso sulla Sardegna.

In serata tempo destinato a peggiorare ulteriormente

Il tempo è tuttavia destinato ulteriormente a peggiorare nelle prossime ore, poiché l’Alta pressione continuerà ad arretrare: le correnti perturbate approfittano ovviamente di questa situazione per tornare in controllo del Mediterraneo. Pertanto in serata il maltempo si estenderà su gran parte dei settori tirrenici (scopri quali) portando piogge e occasionali temporali, mentre le temperature non dovrebbero per il momento subire grosse variazioni.

Nuovo attacco di maltempo

Quanto avverrà da qui al termine della serata odierna sarà null’altro che il preludio di una nuova ondata di maltempo che si appresta ad interessare la nostra Penisola da oggi e fino ad almeno la giornata di martedì 23 novembre. Stando infatti ai principali centri di calcolo, l’area depressionaria si estenderà per buona parte del Mediterraneo, con una perturbazione che interesserà la Penisola iberica e un’altra che interesserà l’Italia con piogge e temporali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

