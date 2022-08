METEO ROMA – Bel tempo sulla capitale con temperature estive, qualche disturbo in più nel Lazio; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia è interessata da una circolazione mediamente dai quadranti nord-occidentali, quindi masse d’aria non particolarmente calde, responsabile di residue condizioni d’instabilità sui settori interni del centro-sud. Nel corso della prossima settimana meteo ancora estivo, ma con qualche disturbo in più nel corso delle ore pomeridiane, specie al centro-sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: domenica di bel tempo con temperature nella norma

Il weekend proseguirà sul Lazio con tempo mediamente stabile. Giornata di domenica con tanto sole su Roma e lungo le coste, salvo locali quanto innocui addensamenti. Qualche disturbo durante le ore pomeridiane potrà prendere forma sui rilievi interni, dove non si escludono brevi acquazzoni o temporali. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in lieve ripresa e comprese tra un valore minimo di +22°C ed uno massimo di +32°C.

Prossima settimana con qualche disturbo nel Lazio, specie meridionale

L’ultima settimana del mese di agosto sarà caratterizzata da condizioni meteo mediamente estive e senza eccessi. Un aumento del campo barico manterrà su Roma bel tempo per gran parte della settimana, seppur con qualche addensamento a ciclo diurno. Maggiore instabilità, specie domani e nella giornata di martedì, sul basso Lazio con acquazzoni e temporali tra le ore pomeridiane e serali; non è escluso un parziale coinvolgimento domani anche dell’estrema periferia sud-orientale della capitale. Asciutto nel centro città.

Temperature con lievi variazioni e vicine alle medie del periodo

Temperature in ripresa, ma vicine alle medie del periodo sulla capitale. Tra oggi e domani su Roma le temperature massime oscilleranno attorno ai valori medi del periodo, portandosi attorno ai +31/+32°C. Valori minimi che oggi si porteranno attorno ai +22°C e rimarranno sostanzialmente invariati anche nei prossimi giorni. Tendenza ad un nuovo aumento, seppur lieve, nel corso da metà della prossima settimana quando i valori massimi potrebbero nuovamente toccare i +33°C.

