METEO AGOSTO – ESTATE dal proseguimento INCERTO, con IPOTESI di ulteriore CALDO in vista. Le PROIEZIONI

Situazione meteo in Italia, stabilità garantita da un promontorio d’alta pressione

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Stamattina dopo un weekend decisamente instabile al nord, l’italia è avvolta da una campana anticiclonica che garantisce un’assenza prevalente di nuvolosità. La situazione sinottica attuale prevede un’area di bassa pressione situata a ridosso delle Isole Britanniche; questa nei prossimi giorni si farà sempre più vicina alla nostra penisola, condizionando il tempo sulle regioni del nord-ovest dapprima e a seguire buona parte della penisola. In questo frangente sulle regioni centro-meridionali vivremo un aumento delle temperature che localmente potranno arrivare a toccare anche i +40°C. Ma vediamo dove nello specifico.

Rialzo delle temperature, ecco i valori previsti in Italia

Meteo caldo – Da domani caldo in intensificazione: l’avvezione dell’anticiclone sub-tropicale si farà sentire su buona parte del centro e sulle regioni meridionali: previste temperature massime fino a +37/39 gradi, in particolare su Umbria, Lazio, Sardegna e Sicilia. Tra Mercoledì e Giovedì picco del caldo africano con condizioni meteo stabili su tutta l’Italia e temperature che potrebbero sfiorare o localmente superare i +40 gradi su Romagna, Umbria, Lazio e Sardegna. Punte localmente anche superiori su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Secondo il consorzio di ricerca Lamma, l’estate potrebbe proseguire senza particolari ondate di caldo, ma vediamo perché.

Tendenza meteo per il resto dell’estate 2021

Meteo estate – Dalle ultime proiezioni elaborate dagli esperti del centro di calcolo Toscano, il bimestre “luglio-agosto” dovrebbe risultare più caldo e piovoso in media. I valori sono presi a riferimento all’ultima media climatica vigente (1981-2010); non dovrebbero esserci grossi scostamenti rispetto all’andamento delle estati del ventunesimo secolo, in cui abbiamo osservando un trend volto al riscaldamento. Inoltre si scongiurano possibili ondate di caldo durature, grazie al debole Monsone Indiano ed all’indice AMO neutro. Questi due fattori saranno fondamentali per sfavorire la risalita della zona di convergenza intertropicale (ITCZ). Di diverso avviso il centro di calcolo Europeo, che ipotizza per il prossimo mese molto caldo sull’Europa centrale e precipitazioni appena al di sotto della media.

