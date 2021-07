METEO – AGOSTO spezzato dal MALTEMPO: previsti TEMPORALI e ACQUAZZONI ecco dove e quando

Prime avvisaglie del maltempo, ecco quanto previsto oggi

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stamattina sulle regioni del nord-ovest sono piombati i primi rovesci temporaleschi, che anticiperanno una nuova fase di maltempo, ampiamente annunciata nei giorni scorsi. Sulle regioni del centro-sud l’instabilità sarà indisturbata, con ancora tanto sole e temperature al di sopra delle medie. Solo da domenica le cose potranno cambiare, con un calo termico che si farà sentire anche al centro-sud italiano. Osserviamo dunque quale sarà la situazione barica prevista per le giornate del weekend.

Situazione barica del weekend, ecco cosa accadrà in italia

Da domani una vasta zona depressionaria situata tra la Scandinavia e la Gran Bretagna che al momento presenta due minimi depressionari principali, si estenderà fin verso la penisola Iberica, erodendo il bordo superiore del campo di alta pressione africana presente sul mediterraneo da più giorni. Questo movimento innescherà l’intrusione di aria atlantica dai quadranti nord-occidentali che spingerà progressivamente questo cavo d’onda verso i settori più orientali d’europa, passando proprio per l’italia. La nostra nazione infatti sarà interessata per lo più dal nord, dove tra sabato e domenica si avvertirà un deciso calo termico. Nel frattempo al sud italia non mancherà il caldo, con punte anche quest’oggi di oltre 40°C ma vediamo dove!

Picco del caldo previsto quest’oggi al sud

Come rappresentato nella grafica adiacente, se da una parte al nord avremo un calo delle temperature, sarà insistente un clima caldo al sud italia. Situazione dunque diametralmente opposta, che anche quest’oggi si paleserà sul nostro territorio. Attese per questo venerdì, punte massime intorno ai +41/42 gradi tra Puglia e Basilicata, nelle zone interne della Calabria e della Sicilia. Molto caldo anche al Centro con punte tra Toscana, Umbria e Lazio intorno a +37/39 gradi. Al nord da domenica e per buona parte della prossima settimana, le massime non dovrebbero superare i +30 gradi. Vediamo infine di capire quanto accadrà e dove si manifesteranno i fenomeni più intensi.

