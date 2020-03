METEO – Alle porte di un WEEKEND di MALTEMPO in ITALIA: PERTURBAZIONE in arrivo, i dettagli

Domenica migliora, ma residua instabilità sul medio-basso versante adriatico nelle prime ore notturne

Nella giornata di domenica 15 marzo le condizioni meteo tenderanno ovunque a migliorare grazie ad un nuovo rinforzo dell’Alta pressione dai quadranti sudoccidentali, fatta eccezione però per la residua instabilità nelle prime ore della notte sul medio-basso versante adriatico. Il calo termico sarà a quel punto però tangibile pressoché ovunque anche dell’ordine di 4 o 5°C soprattutto nei valori massimi. Alla quota di 850hPa, come da immagine utilizzata a corredo del corrente editoriale, il calo sarà più lieve in quanto in libera atmosfera viene meno la componente di calore apportata dall’irraggiamento solare in questi giorni.