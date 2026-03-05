Meteo – Ulteriore peggioramento alle porte dell’Italia, con piogge e possibili temporali: i dettagli

Prevalente stabilità in Italia

L’Alta pressione resiste, ma vacilla sotto i colpi di una circolazione depressionaria che va attualmente azionandosi sulle aree più meridionali del Mediterraneo, costituendo una vera e propria spina nel fianco. E infatti, se la prima parte della giornata odierna è risultata generalmente stabile e asciutta, in questo momento un peggioramento riguarda la Sardegna, dove transitano i primi piovaschi isolati. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo peggioramento in atto

Dopo il miglioramento che ha riguardato la nostra Penisola nella prima parte di giornata e che ha seguito qualche piovasco che pure ieri è transitato al centro-sud, le condizioni meteo tornano a peggiorare con l’ingresso non solo dei piovaschi sulla Sardegna, ma anche della nuvolosità, in alcuni casi compatta, sulle regioni nordoccidentali e sulla Sicilia. Questo quadro, comunque, verrà confermato con poche variazioni anche nelle prossime ore.

Ulteriore peggioramento alle porte dello stivale

Quello in atto è solo il preludio di un ulteriore peggioramento che raggiungerà l’Italia nel corso della giornata di domani venerdì 6 marzo. La circolazione depressionaria di cui sopra, infatti, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si avvicinerà ulteriormente verso la nostra Penisola, determinando non solo l’intensificazione dei fenomeni, ma anche l’estensione degli stessi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e rovesci in arrivo anche in Sicilia per domani

Piogge e rovesci perlopiù di debole o moderata intensità coinvolgeranno nella giornata di domani venerdì 6 marzo anche la Sicilia, quantomeno le aree più occidentali della stessa. I fenomeni potranno invece risultare mediamente leggermente più intensi sulla Sardegna, specie meridionale, con possibili occasionali temporali. Le condizioni meteo si manterranno invece relativamente più stabili e asciutte su tutto il resto dello stivale, con temperature che subiranno una prima lieve diminuzione lungo il versante orientale, dovuto al contestuale ingresso di correnti più fredde provenienti dal settore balcanico.

