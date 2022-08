METEO – Allerta della Protezione Civile per rischio TEMPORALI: bollettino per la giornata di domani, i dettagli

Temporali pomeridiani anche intensi in alcune regioni

Tempo ancora molto instabile nelle aree interne e in parte del sud nel corso delle ore pomeridiane quando non mancano rovesci e temporali anche di forte intensità. La situazione più difficile nelle ultime giornate è stata tra la Sicilia e la Calabria e in Salento dove si sono abbattuti veri e propri nubifragi con grandinate anche importanti. L’instabilità nel corso del pomeriggio si accende anche nelle zone interne del resto d’Italia con temporali soprattutto a ridosso dei rilievi. Nella giornata di domani avremo una situazione simile ma con temporali meno diffusi e frequenti e con qualche grado in più mentre un nuovo peggioramento è atteso tra mercoledì e giovedì segnatamente al centronord. Leggi anche: Alto rischio nubifragi tra mercoledì e giovedì in Italia, ecco dove

Peggioramento al centronord mercoledì

Un peggioramento delle condizioni meteo si verificherà a partire dalla serata di domani al settentrione, specialmente nei settori occidentali in estensione verso est nelle ore notturne. Nella giornata di mercoledì saranno da mettere in contro temporali anche intensi al nord e nelle zone interne dell’Italia centrale ma qualche episodio temporalesco non mancherà nemmeno nella giornata di domani anche se la situazione sarà sicuramente più tranquilla. Di seguito vediamo l’allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile valida per la giornata di domani. Leggi anche: Settembre con infiltrazioni fresche e calo termico? Ecco come potrebbe esordire l’autunno meteorologico

Allerta della Protezione Civile

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola. Leggi anche: Tornano i temporali nel fine settimana in Italia, ecco dove

Migliora nel fine settimana?

Nelle prossime ore il tempo resterà stabile a parte instabilità pomeridiani sui rilievi. Dopo il peggioramento atteso tra mercoledì e venerdì, miglioramento e aumento termico per il weekend quando le temperature potrebbero tornare a superare i 30 gradi in molte località italiane, soprattutto al centro-sud e dalla giornata di domenica.

