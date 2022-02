METEO – ALLERTA diffusa dalla Protezione Civile: residue PIOGGE e NEVICATE si abbattono ancora in ITALIA

Serata di maltempo sul versante italiano orientale e su Calabria tirrenica

Non si arresta l’ondata di maltempo che da ieri interessa la nostra Penisola: nonostante infatti lo spostamento della perturbazione verso la Penisola balcanica, piogge e nevicate a quote medio-basse hanno continuato e continueranno anche nella serata corrente a concentrarsi principalmente sul versante orientale italiano, nonché sul medio-basso versante adriatico. Potranno esserci degli sconfinamenti verso ovest (scopri precisamente chi colpiranno), con rovesci plausibile anche su Calabria tirrenica. Stabile al nord e centrali tirreniche, dove il clima rimane invernale.

Domani maltempo residuo sull’Italia

La perturbazione continuerà a transitare verso est, dirigendosi sull’est Europa nella giornata di domani lunedì 28 febbraio, tuttavia il maltempo colpirà in maniera residuale (in attesa di un nuovo peggioramento previsto subito per martedì 1° marzo), alcuni settori del nostro Paese: tra questi, l’Abruzzo e il meridione, con rovesci localizzati o al più sparsi. Fiocchi cadranno a quote collinari o di bassa montagna. Fenomeni saranno comunque deboli o al più moderati laddove colpiranno. Condizioni meteo rimarranno invece relativamente stabili altrove e con clima invernale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori meridionali delle Marche, Abruzzo, Molise, zone interne della Campania, Puglia centro-settentrionale, Basilicata orientale, Calabria e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo nei valori minimi, con valori bassi sull’Italia peninsulare e locali gelate notturne; massime in locale sensibile aumento sui settori alpini centro-occidentali. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali e su Marche, Abruzzo, Molise e Lazio. Mari: molto mossi tutti i bacini centro-meridionali, con moto ondoso in generale attenuazione su Mare, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia, moto ondoso in aumento sull’Adriatico settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

