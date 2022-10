Meteo – Allerta maltempo: ecco il comunicato della Protezione Civile valido per la giornata odierna

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica vede l’incursione di correnti umide dai quadranti nord-occidentali, che stanno apportando condizioni di maltempo in Italia. L’alta pressione indebolita permetterà giornate uggiose con piogge e temporalk, ma vediamo intanto le previsioni meteo dettagliate per oggi.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo dettagliate per lunedì 10 ottobre: AL NORD: Molte nuvole al mattino al Nord con deboli piogge diffuse, più asciutto al Nord-Est. Tra pomeriggio e sera ancora fenomeni specie su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna ma in esaurimento, variabilità asciutta altrove. AL CENTRO: Piogge e temporali al mattino possibili sulle coste tirreniche del Centro, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Tra pomeriggio e sera fenomeni di debole o moderata intensità possibili su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE: Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del Sud dove avremo piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, anche intensi sulla Sicilia. Ancora fenomeni in serata sui settori Peninsulari, migliora sulle Isole Maggiori. A metà settimana una nuova fase di maltempo interesserà l’Italia, con un coinvolgimento maggiore delle Isole Maggiori e del meridione successivamente.

Fase di maltempo in arrivo a metà settimana

Tendenza meteo – Da metà settimana dovrebbe profilarsi una nuova fase perturbata. Nella giornata di Mercoledì maltempo che dovrebbe interessare Sardegna e Sicilia con acquazzoni e temporali anche intensi. Generalmente più stabile sul resto d’Italia. Peggioramento meteo che entro Giovedì dovrebbe raggiungere la Calabria mentre altrove avremo solo un po’ di instabilità. Nuova rimonta dell’alta pressione possibile a seguire. Vediamo infine il bollettino di Vigilanza valido per la giornata odierna.

Allerta maltempo: ecco il bollettino di Vigilanza del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

In previsione dei fenomeni attesi per la giornata odierna, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza:

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie nella prima parte della giornata, su Campania, arcipelago pontino, Puglia settentrionale e settori settentrionali e occidentali della Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Basilicata e Puglia e su Toscana meridionale e orientale, Umbria, settori appenninici e settentrionali delle Marche, settori settentrionali e meridionali del Lazio, Molise, Sardegna, settori meridionali della Sicilia e sulla Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Centro-Sud e su Valle d’Aosta, Piemonte, settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte settentrionale, settori di pianura della Lombardia occidentale, Liguria ed Emilia occidentale.

