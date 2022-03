METEO – ALLERTA neve in ITALIA nel WEEKEND. Il comunicato della PROTEZIONE CIVILE

Situazione meteo in Italia, tante nubi in transito

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola sta per essere presto investita da un cambio di circolazione che porterà maltempo ed un ritorno della neve su alcuni settori: al momento è presente ancora una vasta coltre nuvolosa che abbraccia non solo la nostra penisola ma anche in parte i paesi dell’Europa centrale, la penisola Iberica ed il bacino Mediterraneo. Entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo e capiamo quale sarà l’andamento nel dettaglio del fine settimana.

Perturbazione in arrivo nel weekend con freddo al seguito

Meteo – Il weekend in arrivo sarà caratterizzato da correnti più fredde in arrivo da est: un campo d’alta pressione si andrà a stabilire sull’Europa settentrionale, tra Inghilterra e Scandinavia, raggiungendo valori di pressione al suolo piuttosto importanti (anche di oltre 1040 hPa). Questa figura barica, favorirà un afflusso di correnti più fredde da est di matrice artica che potranno determinare non solo un calo delle temperature ma anche maltempo e nevicate al centro-sud. Sulle regioni del nord avremo qualche nevicata sull’arco Alpino ma senza particolari fenomeni attesi. Vediamo quali saranno le aree interessate maggiormente.

Focus maltempo, ecco le zone interessate nelle prossime ore

Focus meteo – Già da quest’oggi il tempo è previsto in peggioramento in Italia, specialmente sulle regioni del sud, con fenomeni sparsi e nevicate a quote di media montagna in Appennino. Domani le precipitazioni risulteranno particolarmente intense sulle isole maggiori e sulla Calabria. Anche sull’Appennino meridionale potrà far comparsa le neve specie su Pollino, Sila e Aspromonte dai 1200-1300 metri. Instabilità prevista anche sull’arco Alpino con fiocchi dai 1400 metri di quota. Domenica attesi fenomeni sui medesimi settori. Vediamo infine il comunicato del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

CONTINUA A LEGGERE​