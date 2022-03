METEO – Peggioramento in ITALIA nel WEEKEND con CALO TERMICO, di nuovo clima secco a seguire. La TENDENZA

Piogge e rovesci in arrivo nelle prossime ore su queste regioni

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’alta pressione estesa sul Mediterraneo centrale che durante la settimana ha portato tempo stabile in Italia ora sta iniziando a cedere, con una circolazione depressionaria in risalita dal Nord-Africa. Le condizioni meteo tenderanno quindi a peggiorare nel corso della giornata odierna, con precipitazioni che inizialmente interesseranno le Isole Maggiori e la Calabria, per poi estendersi nella seconda parte della giornata al resto del Sud. Condizioni meteo più stabili altrove salvo deboli fenomeni su Alpi e Abruzzo con neve oltre i 1200-1400 metri.

Weekend instabile con precipitazioni e calo termico

Nel corso del terzo weekend di marzo avremo un robusto campo di alta pressione sul Nord Europa che permetterà ad un nucleo di aria fredda di avvicinarsi da est ai Balcani, con aria fredda che farà ingresso anche sul Mediterraneo centrale. Allo stesso tempo la depressione in risalita dal Nord Africa continuerà il suo moto verso est nord-est, fino ad interagire con l’aria fredda in arrivo da oriente. Questo porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in Italia, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le Isole Maggiori, il Sud e il medio versante adriatico. Possibili fenomeni anche molto intensi specie sulla Sardegna, dove sul versante orientale saranno possibili temporali anche molto forti. Temperature in generale diminuzione, specie nella giornata di domenica, che consentirà alla neve di scendere fino a quote collinare lungo l’Appennino centro-meridionale.

Clima freddo ma secco nella prima parte della prossima settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, nel corso della prima parte della prossima settimana il robusto anticiclone presente sul Nord Europa sposterà i suoi massimi più a sud sull’Europa centro-orientale, costringendo il nucleo di aria fredda ad una traiettoria più meridionale verso Grecia, Turchia e Mediterraneo orientale. Aria fredda da est che continuerà ad interessare la Penisola Italiana lasciandola in un contesto climatico invernale, ma con condizioni meteo per lo più secche, salvo residui fenomeni sui settori meridionali d’Italia. Prime due decadi di marzo piuttosto secche in Italia, arriva la pioggia nell’ultima decade o continua ancora asciutto? Vediamolo di seguito.

