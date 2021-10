METEO – ALLUVIONE a Catania, il Sindaco dispone la chiusura di scuole e attività commerciali: “Restate a casa”

Come accennato in precedenza, purtroppo nella giornata odierna il maltempo ha mietuto un’altra vittima nel catanese, si tratta di un automobilista di 53 anni rimasto intrappolato nell’acqua a Gravina stando a quanto scrive il sito “repubblica.it”. La situazione tuttavia risulta molto critica anche nel capoluogo, dove il Sindaco Salvo Pagliese, come si legge dalla sua Pagina Facebook, avrebbe firmato un’ordinanza che sancisce la chiusura di qualsiasi esercizio commerciale al di fuori di farmacie e attività di beni essenziali fino alla mezzanotte di oggi martedì 26 ottobre. Ma non è finita qui, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CATANIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Scuole chiuse anche domani mercoledì 27 ottobre a Catania, poi l’appello: “Non uscite di casa se non per emergenze”

A quest’ordinanza è seguita poi quella della chiusura delle scuole, disposta anche per la giornata di domani mercoledì 27 ottobre a Catania. Poi fa anche un’appello alla cittadinanza, sempre sulla sua Pagina Facebook: “Esorto tutta la popolazione a NON USCIRE DI CASA se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall’acqua. Sono in contatto con la Protezione civile nazionale e nelle prossime ore faremo una riunione con il Prefetto e le altre forze dell’ordine per fronteggiare il disastro di queste ore.” Insomma, la situazione sembra seria e il lavoro da fare per le autorità sembra particolarmente gravoso.