Meteo – L’alta pressione scricchiola, atteso un aumento dell’instabilità sull’Italia

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione sull’Europa centro-meridionale con valori barici alti e livellati attorno ai 1025 hPa, mentre il flusso umido principale transita sul nord Europa. Lacuna barica in quota è in azione sulla Penisola Iberica, pilotando infiltrazioni umide sin verso l’Italia, dove nonostante l’alta pressione è prevista un’accentuazione dell’instabilità.

Alta pressione sull’Italia, ma aumento l’instabilità

Il weekend inizierà con una giornata di sabato che farà registrare un graduale aumento dell’instabilità su parte d’Italia. Un campo d’alta pressione alto e livellato attorno ai 1025 hPa è infatti ancora presente sul Mediterraneo centrale, ma la lacuna barica presente sulla Penisola Iberica piloterà infiltrazioni umide in quota sin verso l’Italia. Al mattino attese nubi alternate a schiarite al sud, Isole e medio Tirreno con qualche pioggia possibile sulle coste orientali della Sardegna. Schiarite ampie al nord, Marche ed Abruzzo. Nel corso del pomeriggio instabilità in accentuazione sulla Sardegna centro-settentrionale con possibili acquazzoni e temporali; possibili fenomeni anche sui settori appenninici del centro-sud, nord Sicilia e Salento. Permangono le schiarite al nord. Più asciutto dalla sera, ma con nubi in transito al centro-sud, Isole e regioni di Nordovest. Temperature miti con punte massime attorno ai +16/+18°C sui settori tirrenici ed al nord e sino a +18/+20°C sulla Sicilia.

Domenica con acquazzoni pomeridiani sui settori interni del centro-sud

Situazione meteorologica sostanzialmente invariata anche nella giornata di domenica. Condizioni meteo che si manterranno nel complesso ancora stabili al nord con ampie schiarite. Nubi di passaggio al centro-sud ed Isole con possibili acquazzoni nel corso del pomeriggio sui settori interni, specie a ridosso dei settori montuosi. Temperature attese ancora miti con valori massimi sino a +16/+18°C con punte di +19/+20°C su Sardegna e Sicilia.

Instabilità attesa anche ad avvio della prossima settimana

Avvio della prossima settimana che farà registrare un’ulteriore indebolimento dell’alta pressione con instabilità che tenderà a rimanere attiva. In particolare avremo tra Lunedì e Mercoledì instabilità a prevalente ciclo diurno con possibili acquazzoni e temporali sui settori interni. Le temperature si manterranno comunque su valori in media o leggermente sopra media.

