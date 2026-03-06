Meteo Torino – Nubi spesso in transito anche nel Weekend, ma con relativa stabilità: ecco le previsioni

Tempo perturbato su parte del Paese
L’attivazione di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale sta favorendo l’ingresso di piogge e temporali anche intensi sulle Isole Maggiori, con le aree più meridionali della Sardegna principalmente colpite. Le condizioni meteo appaiono invece decisamente migliori su tutto il territorio peninsulare, Torino compresa, come vedremo, con temperature che subiscono una diminuzione sul versante adriatico a causa dell’arrivo di spifferi di aria più fredda provenienti dal settore balcanico.
Previsioni meteo Torino oggi
Nubi irregolari transitano fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, dove le condizioni meteo rimangono tuttavia stabili e asciutte e tali resteranno anche in serata, nonostante l’insistenza del maltempo su alcuni settori del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +9°C di minima e i +13°C di massima circa in città, valori relativamente miti se relazionati al periodo.
Parziali schiarite per domani
L’arrivo del Weekend non porterà novità rilevanti a Torino, con condizioni meteo che si manterranno relativamente stabili e asciutte anche nella giornata di domani sabato 7 marzo, nonostante l’ingresso di qualche nota di maltempo in alcune zone del Paese. Maggiori schiarite avanzeranno tuttavia sul capoluogo piemontese con cieli perlopiù poco o parzialmente nuvolosi, mentre le temperature non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, con lievi oscillazioni al rialzo nei valori minimi e al ribasso in quelli massimi.
Maggiore nuvolosità per domenica
Nuvolosità che tuttavia tornerà ad addensarsi su Torino nella giornata di domenica 8 marzo, nonché Festa della Donna, coerentemente con un peggioramento atteso anche sul resto dello stivale. Le condizioni meteo, tuttavia, in città, si manterranno ancora una volta relativamente stabili e asciutte come in tutto il nord, con temperature che, in questo caso, subiranno un aumento sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.
