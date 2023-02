Meteo – Alta pressione invadente in Italia, ecco da quando

Situazione meteo attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon pomeriggio! Condizioni meteo attuali che vedono l’innalzamento di un promontorio d’alta pressione che raggiunge massimi fino a 1040 hPa a ridosso della Gran Bretagna. In questo frangente, un affondo d’aria fredda di stampo continentale raggiunge i paesi dei Balcani ed il Mediterraneo orientale. Come anticipato nei giorni scorsi infatti, la nostra Penisola nei prossimi giorni dovrà fare i conti con temperature sotto media e anche condizioni meteo localmente instabili. Possibile neve a quote molto basse ma vediamo dove.

Temperature in calo e qualche nevicata al centro-sud

L’arrivo di questa massa d’aria molto fredda ha determinato un calo prepotente delle temperature in Italia: valori sotto media anche di 8-10 gradi specie su settori adriatici e al Sud. Questo flusso freddo interesserà buona parte della settimana ed andrà a mitigarsi soltanto dal fine settimana; quest’oggi le nevicate saranno abbondanti sulla Sardegna; fenomeni più isolati sulle regioni centro-meridionali tra Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria.

Ancora nevicate in arrivo a metà settimana

Tra Mercoledì e Giovedì fenomeni che dovrebbero interessare soprattutto i settori adriatici con neve a quote molto basse. Maltempo possibile al Sud, specie tra Calabria e Sicilia con temporali anche intensi e neve abbondante sui rilievi. Miglioramento meteo in vista del secondo weekend di febbraio.

Meteo weekend: ipotesi anticiclone in vista, ecco quando

I modelli matematici ipotizzano dal prossimo weekend una maggiore invadenza del campo d’alta pressione sul bacino Mediterraneo e sull’Europa centrale. Questo dovrebbe portare stabilità atmosferica per il fine settimana centrale di Febbraio. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.

