Meteo – Correnti artiche affluiscono in Italia, primi fiocchi di neve a ridosso delle coste; il video

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia è attualmente interessata da un campo altopressorio, disteso dal vicino Atlantico sino al Mar del Nord, responsabile di condizioni meteo mediamente stabili sui settori occidentali del Paese. Tuttavia, sul suo bordo orientale affluiscono fredde correnti artiche, che ci terranno compagnia sino al prossimo weekend con temperature al di sotto delle medie del periodo e possibili nevicate sino alle pianure.

Meteo in atto: primi fiocchi di neve sul medio-basso Adriatico ed alta Calabria

Meteo Italia – Immagine satellitare che ci mostra l’Italia divisa in due: settori tirrenici, Isole Maggiori e Pianura Padana centro-occidentale sostanzialmente sgombri da nubi con ampie schiarite, mentre le fredde correnti nord-orientali addossano nubi sui settori orientali. Fenomeni attualmente tra Puglia ed alta Calabria ionica con i primi fiocchi di neve segnalati sino a ridosso delle coste, grazie al Sea Effect Snow, seppur senza accumuli significativi per via di temperature al suolo ancora positive. I fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa anche la città di Crotone, visibile nella prossima pagina in un video dell’evento.

Prossime ore con qualche disturbo ancora al sud, dalla sera anche sul Piemonte

Situazione meteo per la seconda parte di giornata che vedrà condizioni ancora stabili sui settori tirrenici e di gran parte del nord. Deboli nevicate sull’Appennino centro-meridionali, con ancora possibili fiocchi sino al piano su Puglia ed alta Calabria, nonostante le temperature ancora positive, grazie all’aria particolarmente asciutta che contraddistingue le masse d’aria giunte sull’Italia. Tendenza al peggioramento tra la sera e la notte su Piemonte, Liguria e Sardegna. Deboli piogge raggiungeranno l’Isola, mentre i primi fiocchi di neve a bassa quota sono attesi sul Piemonte, fino alla città di Torino.

Tendenza meteo lunedì 6 febbraio

Goccia fredda in discesa dalla Scandinavia raggiungerà la prossima notte le regioni di Nordovest, portandosi nella giornata di lunedì tra Baleari e Sardegna. Ciclogenesi in formazione sul Mar di Sardegna determinerà condizioni meteo perturbate sull’Isola con molte nubi e precipitazioni diffuse, nevose dal pomeriggio-sera a partire dai 600-800 metri. Nubi in transito sul resto del Paese, specie sui settori orientali, con deboli nevicate a ridosso dell’Appennino centro-meridionale, sino a ridosso delle pianure e dell’immediato entroterra costiero. Rovesci nevosi possibili anche in Puglia, fino al piano. Fiocchi di neve anche sul Piemonte occidentale, fino a ridosso della città di Torino e dalla sera sull’alta Lombardia e Trentino Alto-Adige. Temperature ovunque al di sotto delle medie del periodo con massime che al nord e settori adriatici faticheranno a superare i +5°C. In basso un video dei fiocchi di neve che hanno da poco fatto la loro comparsa sulla città di Crotone.





