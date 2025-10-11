Meteo – Alta pressione, ma non mancheranno i disturbi: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Italia tra alta pressione e goccia fredda sulla Spagna

Un campo d’alta pressione è presente sull’Europa centro-occidentale e tende a proteggere l’Italia da eventuali perturbazione oceaniche. Tuttavia, la presenza tra il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica di una lacuna barica in quota, influenzerà ancora il tempo su parte della Sardegna dove sono attesi residui acquazzoni e temporali.

Sabato nel complesso stabile, salvo residui disturbi sulla Sardegna

Campo barico in aumento sull’Italia con valori al suolo livellati attorno ai 1025 hPa garantirà un avvio di weekend stabile. Giornata di sabato al mattino caratterizzata da tempo diffusamente stabile e soleggiato sui settori Peninsulari e Sicilia, salvo innocui addensamenti sull’Isola, Puglia e Molise. Qualche residuo disturbo potrà invece attardarsi sui settori orientali di Sicilia e Sardegna. Nel corso del pomeriggio tempo in miglioramento sulla Sardegna, prevale la stabilità sul resto del Paese con schiarite prevalente e temperature miti. Stellato nottetempo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, sabato 11 ottobre (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Puglia meridionale e sui settori ionici della Calabria centrale.

Mari: tendenti a molto mossi il Canale d’Otranto, lo Ionio e il Canale di Sardegna.

Allerta gialla della Protezione Civile, ecco dove

In relazione alla giornata di sabato 11 ottobre 2025, la Protezione Civile ha diramato le seguenti allerte meteo:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu.

