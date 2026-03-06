Meteo – Anticiclone ancora insidiato dal maltempo per inizio settimana prossima, ecco la tendenza

Quadro instabile sulle Isole Maggiori, allerta della Protezione Civile

Il quadro meteorologico si presenta quest’oggi instabile sulle Isole Maggiori, con piogge e temporali in atto in particolare sulla Sardegna, dove i fenomeni localmente appaiono anche intensi ed insistenti, specie sulle aree più meridionali, per le quali la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta arancione già ieri. L’instabilità si estende anche sulla Sicilia, seppur con fenomeni più blandi e con fiocchi che scendono fin sui 1.800/1.900 metri sull’Etna.

Piogge e temporali in arrivo anche nelle prossime ore

Una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo meridionale è responsabile del maltempo che in queste ore sta attanagliando le Isole Maggiori e continuerà ad alimentare l’instabilità su queste regioni anche nel corso delle prossime ore, con medesime modalità. Le condizioni meteo si manterranno invece relativamente migliori altrove, con temperature in diminuzione lungo il versante adriatico a causa di spifferi più freddi che raggiungono l’Italia dal settore balcanico.

Maltempo anche intenso e con temporali nel Weekend

Il Weekend alle porte del nostro Paese sarà pure contrassegnato dal maltempo, con piogge e rovesci che si concentreranno principalmente sulla Calabria jonica e sulla Sardegna tirrenica nella giornata di domani sabato 7 marzo per poi estendersi, entro il pomeriggio di domenica 8, in maniera sparsa su buona parte del centro-sud, coinvolgendone soprattutto le zone interne con temporali localmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un’ulteriore diminuzione, con i valori che torneranno ad assestarsi intorno alla media di riferimento o lievemente oltre.

Avvio di settimana con piogge e possibili temporali ancora insistenti

L’inizio della prossima settimana vedrà l’Alta pressione costantemente insidiato dalle correnti più instabili che graviteranno intorno al Mediterraneo, con piogge e possibili temporali insistenti e che coinvolgeranno ancora una volta, principalmente, le zone più interne del centro-sud, soprattutto nelle ore pomeridiane. Rimarrà pertanto più ai margini nuovamente il nord, dove i cieli risulteranno peraltro sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto a quanto previsto nel Weekend.

