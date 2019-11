METEO – Altro WEEKEND COMPROMESSO dal MALTEMPO, con forti PIOGGE e TEMPORALI nuovamente in arrivo in ITALIA, i dettagli

Nella giornata di domani mercoledì 6 novembre è attesa una nuova giornata di maltempo sul nostro Paese che questa volta raggiungerà anche le regioni meridionali oggi rimaste all’asciutto (eccezion fatta per la Campania e il Molise alle prese anche oggi con piogge e temporali intensi). L’instabilità dunque coinvolgerà la Sicilia e in generale tutto il meridione, compresa anche la Puglia. Continuerà a piovere sui settori centrali tirrenici anche sulla bassa Lombardia e Veneto occidentale.

Il nostro Paese come da svariati giorni a questa parte ormai, è costantemente interessato dall’afflusso di correnti instabili e più fresche di origine atlantica e provenienti dunque dai quadranti settentrionali. Quest’oggi queste hanno apportato a condizioni di generale maltempo sulle regioni centro-settentrionali italiane, con piogge e temporali a tratti anche intensi. Tuttavia i valori più notevoli non riguardano gli accumuli di pioggia, quanto la velocità del vento che nei settori centrali ha superato localmente raffiche di 100km/h.

Crollano le temperature in pianura su valori tardo autunnali

Con l’arrivo della prossima perturbazione prevista per il fine settimana caleranno anche le temperature in pianura, grazie al maggior contributo artico richiamato dalla saccatura stessa. Malgrado infatti con il peggioramento attuale e con quello appena passato le temperature sono rimaste comunque abbastanza miti e quest’oggi anche sopra la media del periodo soprattutto al centro-sud e nei prossimi giorni e nel weekend che invece le temperature crolleranno ovunque e a tutte le quote, con la prima neve stagionale in arrivo in molte località, vediamo dove.