METEO – Ancora MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia sud-orientale, Emilia-Romagna e su tutti i settori interni ed appenninici del Centro, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto delle regioni centro-settentrionali e sui settori settentrionali di Puglia e Campania, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile calo su Marche e Romagna; senza variazioni significative altrove, con valori massimi ancora elevati su Puglia, zone ioniche e sulla Sicilia centro-meridionale. Venti: forti nord-occidentali, con locali rinforzi fino a burrasca, su Sardegna e Sicilia occidentale e meridionale; localmente forti nord-occidentali su resto di Sicilia, Calabria e sulle coste adriatiche. Mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Lo spostamento della goccia fredda verso sudest causerà lo spostamento del fronte perturbato verso meridione nella giornata di domani venerdì 16 luglio, con il maltempo che si centrerà maggiormente sulle regioni centrali. Qui sono infatti attesi temporali e calo delle temperature al passaggio dei fenomeni. Occasionalmente non sono escluse anche delle grandinate e localmente dei nubifragi. Piogge e temporali che in serata interesseranno anche Molise e le aree più settentrionali di Campania e Puglia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 16 luglio 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Lucca

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.