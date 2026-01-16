Meteo domani 17 gennaio: molte nuvole in transito e piogge possibili su queste regioni, vediamo l’evoluzione

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria con aria più fredda che si allunga verso la Penisola Iberica e il nord Africa, con un diversi minimi di pressione al suolo fino a 1010 hPa. Vasto e robusto anticiclone presente tra Russia ed Europa orientale con massimi al suolo fino a 1045 hPa. Aria più fredda scorre lungo il bordo meridionale fino a raggiungere Mar Nero, Turchia e poi anche Balcani. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi fino a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 17 gennaio

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con precipitazioni al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 1000-1300 metri. Poche variazioni attese durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte ancora delle precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta con neve oltre i 1200-1400 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino molte addensamenti sul versante adriatico con locali piogge sulle coste, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati sul versante tirrenico o molte nubi su quello adriatico, anche basse e compatte. In serata e nella notte nuvolosità in graduale aumento anche sul versante tirrenico ma con tempo asciutto, locali piogge sulle coste adriatiche. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su settori ionici e Sicilia orientale, asciutto altrove con molte nubi sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte piogge e temporali in arrivo anche sulla Sardegna orientale, poche variazioni altrove. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

