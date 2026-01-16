Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Venerdì 16 Gennaio
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo domani 17 gennaio: molte nuvole in transito e piogge possibili su queste regioni, vediamo l’evoluzione

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 17 gennaio 2026: correnti umide in risalita sul Mediterraneo centrale portano molte nuvole sulla nostra Penisola e anche qualche pioggia

Meteo domani 17 gennaio: molte nuvole in transito e piogge possibili su queste regioni, vediamo l’evoluzione
Previsioni meteo in Italia per domani 17 gennaio 2026

Situazione sinottica europea

Saccatura depressionaria con aria più fredda che si allunga verso la Penisola Iberica e il nord Africa, con un diversi minimi di pressione al suolo fino a 1010 hPa. Vasto e robusto anticiclone presente tra Russia ed Europa orientale con massimi al suolo fino a 1045 hPa. Aria più fredda scorre lungo il bordo meridionale fino a raggiungere Mar Nero, Turchia e poi anche Balcani. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi fino a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 17 gennaio

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con precipitazioni al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 1000-1300 metri. Poche variazioni attese durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte ancora delle precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta con neve oltre i 1200-1400 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 gennaio

Al Centro: Al mattino molte addensamenti sul versante adriatico con locali piogge sulle coste, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati sul versante tirrenico o molte nubi su quello adriatico, anche basse e compatte. In serata e nella notte nuvolosità in graduale aumento anche sul versante tirrenico ma con tempo asciutto, locali piogge sulle coste adriatiche. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su settori ionici e Sicilia orientale, asciutto altrove con molte nubi sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte piogge e temporali in arrivo anche sulla Sardegna orientale, poche variazioni altrove. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto