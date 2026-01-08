Meteo domani 9 gennaio: rialzo termico ma progressivo peggioramento del tempo in Italia, torna pioggia e neve

Situazione sinottica europea
Vortice depressionario colmo di aria fredda che si muove sull’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 980 hPa sui Paesi Bassi. Correnti umide raggiungono anche il Mediterraneo centrale portando un peggioramento meteo sull’Italia. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi intorno a 1030 hPa nei pressi delle omonime Isole.
Previsioni meteo per domani, 9 gennaio
Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con fenomeni sparsi su settori alpini e prealpini, con neve fin verso i fondovalle, piogge sparse anche sulla Liguria e sul Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio deboli nevicate sulle Alpi occidentali, più asciutto altrove con nuvolosità in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi, deboli fenomeni solo sulle Alpi di confine. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 9 gennaio
Al Centro: Al mattino tempo instabile sui settori tirrenici con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio ancora piogge sparse con neve oltre i 1400-1600 metri, più asciutto sui settori adriatici. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, neve in calo fin verso i 700-900 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 9 gennaio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sui settori tirrenici Peninsulari, nuvolosità e schiarite altrove. Tra la serata e la notte ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, neve fino a 1200-1500 metri sull’Appennino. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.