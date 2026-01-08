Meteo domani 9 gennaio: rialzo termico ma progressivo peggioramento del tempo in Italia, torna pioggia e neve

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sui settori tirrenici Peninsulari, nuvolosità e schiarite altrove. Tra la serata e la notte ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, neve fino a 1200-1500 metri sull’Appennino. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.