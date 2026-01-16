Meteo – Il maltempo tiene sotto scacco l’Italia nel Weekend, con neve a quote medie: i dettagli

Maltempo in azione su parte del Paese

Piogge e rovesci tornano a transitare su parte del nostro Paese grazie allo spostamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo. Il maltempo si aziona principalmente sulla Sicilia e nordovest, nonché sui settori più occidentali dello stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo anche nelle prossime ore con neve in montagna

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo sulla nostra Penisola si manterranno tendenzialmente instabili sulle medesime aree, con piogge e rovesci, ma anche nevicate in arrivo a quote di montagna. Mentre al nordovest la neve potrebbe scendere infatti fin sui 1.000/1.200 metri, in Sicilia la quota resterà ben più alta e non scenderà al di sotto dei 1.700/1.800 metri. Il tempo rimarrà relativamente più stabile e asciutto altrove, ma con cieli in alcuni casi piuttosto nuvolosi, specie sul settore tirrenico.

Piogge e possibili temporali anche nel Weekend

La saccatura depressionaria di cui sopra alimenterà il maltempo nel corso del Weekend, provocandone peraltro anche un’estensione stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge, rovesci e possibili temporali potranno infatti azionarsi nel corso del fine settimana sul versante jonico del Paese, Sardegna e sul medio versante adriatico. I fenomeni localmente potranno risultare anche intensi, mentre la neve scenderebbe a quote di bassa montagna sul settore alpino, in lieve discesa nella serata di domenica 18 gennaio quando imbiancherà a partire dai 600/800.

Temperature in diminuzione al nord nel Weekend

La seconda parte del Weekend vedrà l’afflusso di correnti sempre più fredde di stampo artico dai quadranti nordorientali che andranno ad alimentare il maltempo sul bacino del Mediterraneo. Questo determinerà un abbassamento delle temperature che, entro la sera di domenica 18 gennaio, sarà sensibile soprattutto sulle regioni settentrionali, dove il clima apparirà nettamente più invernale. Un cambio di circolazione si comincerà a percepire tuttavia anche al centro-sud, sintomo di un ulteriore abbassamento delle temperature previsto per l’inizio della prossima settimana su cui approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

