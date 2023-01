Meteo – Ancora qualche pioggia al Sud Italia, spazio all’alta pressione nei prossimi giorni, ma non a lungo

Fronte instabile verso il Sud Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi ecco che un piccolo cavetto d’onda raggiunge l Mediterraneo centrale. Tra la serata e la notte questo ha portato piogge prima a l Nord-Est e poi sulle regioni centrali, con neve sui rilievi anche a quote piuttosto basse sulle Alpi orientali e a quote medie in Appennino. Giornata odierna che vedrà il fronte scivolare sul Sud Italia, portando condizioni meteo instabili con precipitazioni specie tra Campania, Calabria e Sicilia. Ampie schiarite sono invece già in arrivo al Centro-Nord.

Spazio all’alta pressione, ma non per molto

Mentre un piccolo cavetto d’onda è in rapido transito sul Mediterraneo centrale, l’anticiclone delle Azzorre inizia ad espandersi verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale. Alta pressione che nei prossimi giorni raggiungerà anche il Mediterraneo centrale, specie tra sabato e domenica, portando sull’Italia condizioni meteo stabili con cieli soleggiati e clima mite grazie ad un nuova risalita di aria più calda da sud-ovest. Alta pressione pressione destinata però a durare poco, con condizioni meteo in peggioramento in Italia già sul finire del weekend.

Fronte freddo in arrivo all’inizio della prossima settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, una saccatura depressionaria colma di aria polare si avvicinerà alla Penisola Italiana già nella giornata di domenica, per poi transitare sul Mediterraneo centrale nella giornata di lunedì, portando un peggioramento meteo di stampo invernale. Attese piogge e temporali prima al Nord e poi al Centro-Sud, con neve su Alpi e Appennini anche a quote relativamente basse. Temperature che dopo il rialzo termico del weekend subiranno un deciso calo, portandosi su valori anche leggermente al di sotto delle medie del periodo. Possibile altro affondo freddo per metà settimana.

Fase invernale per la prossima settimana, concordi anche i modelli europei

Anche il modello europeo ECMWF e l’inglese UKMO concordano per una fase sempre più invernale nel corso della prossima settimana. Situazione sinottica che sembra pian piano delinearsi con un anticiclone di blocco in Atlantico e un lobo del vortice polare verso l’Europa. Serie di peggioramenti meteo per l’Italia con aria più fredda che potrebbe affluire, prima di matrice polare e poi forse anche artica.

