Meteo – Maltempo torna a colpire l’Italia, con rovesci anche nevosi: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Tempo che peggiora nella seconda parte di questa sera

Dopo una giornata caratterizzata prevalentemente da condizioni di stabilità sulla nostra Penisola, un peggioramento delle condizioni meteo sta interessando alcune aree dello stivale nella seconda parte della serata odierna e continuerà a farlo anche nelle prossime ore con l’arrivo di qualche fiocco a quote relativamente basse (scopri dove). Tale contesto si accompagna ad un clima che appare comunque più similarmente invernale rispetto a quanto spesso osservato durante l’Inverno in corso.

Domani maltempo raggiunge i settori centrali e il basso versante tirrenico

A partire già dalle prime ore della notte di domani giovedì 12 gennaio le condizioni meteo risulteranno in peggioramento sui settori centrali, soprattutto tirrenici, con rovesci perlopiù deboli o moderati fino al mattino e ritorno della neve sul relativo Appennino a partire dai 900/1.000 metri e anche più bassa la quota sponda abruzzese. A seguire i fenomeni lambiranno le coste della Campania per poi raggiungere Calabria e Sicilia tirrenica. Sulla prima, la neve potrà fare la sua comparsa a partire dagli 800/1.000 metri. Relativamente più stabile altrove, con temperature comunque nella norma o poco oltre.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Toscana orientale, Umbria, Marche centro-settentrionali, Lazio orientale e meridionale costiero, settori costieri della Campania, Basilicata occidentale, Calabria centro-meridionale e settentrionale tirrenica e Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati sui settori costieri di Campania settentrionale, Calabria meridionale tirrenica e Sicilia nord-orientale. Nevicate: al di sopra di 1200 m sui settori appenninici interessati dalle precipitazioni, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile aumento al Centro. Venti: forti di Maestrale sulla Sardegna, con raffiche fino a burrasca, in estensione dalla tarda mattinata alla Sicilia; localmente forti dai quadranti settentrionali sul resto del Centro-Sud; Favonio al primo mattino sulle regioni di Nord-Ovest, in serata su tutti i settori alpini. Mari: agitato il Mare di Sardegna; da molto mossi ad agitati il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; inizialmente molto mosso lo Ionio in rapida attenuazione. Tendente a molto mosso il Tirreno centro-meridionale.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 12 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.