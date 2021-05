METEO – ANTICICLONE alla RIBALTA nel WEEKEND, BEL TEMPO e TEMPERATURE in aumento

Verso l’esaurimento dei fenomeni in serata

Dopo una giornata che ha comunque presentato due distinte fasi di maltempo all’interno della nostra Penisola, una che ha interessato la Sicilia (dove si era attivata un’allerta meteo della Protezione Civile) e la Calabria, l’altra ha colpito invece i settori nordorientali, dove i rovesci sono stati occasionalmente accompagnati anche da attività temporalesca, i fenomeni andranno comunque mano mano esaurendosi in serata. Il miglioramento delle condizioni meteo peraltro già in atto sarà tuttavia solo temporaneo.

Italia tra Alta pressione e flusso atlantico almeno fino a venerdì

Come appena specificato, il miglioramento sarà solamente temporaneo nella nostra Penisola, che continuerà ad essere invece terra contesa tra l’Alta pressione e un flusso perturbato di natura atlantica, le cui oscillazioni nei prossimi giorni porteranno comunque a qualche disturbo di maltempo. Questi disturbi si localizzeranno però essenzialmente su specifici settori delle regioni settentrionali (quelli più a nord), mentre il centro-sud rimarrà maggiormente protetto dalle correnti instabili.

L’Anticiclone torna alla ribalta nel weekend

Ad avere la meglio, almeno inizialmente, su questo fronte, sarà l’Anticiclone che nel corso del prossimo fine settimana, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, andrà rinforzandosi come poche volte si è visto in questa primavera. L’elevazione dell’Anticiclone andrà a buon fine sulla nostra Penisola anche se non potrebbe impedire la formazione di locale maltempo specie nei settori interni, in un contesto comunque di quasi totale stabilità. Le temperature peraltro subiranno un aumento tangibile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

