Meteo – Anticiclone in elevazione sull’Italia per il Weekend, con stabilità e relativa mitezza: i dettagli

Maltempo in azione in Italia
Il maltempo torna ad inasprirsi e ad estendersi su parte del Paese, con piogge e temporali localmente anche intensi sulle regioni meridionali e con locali nubifragi sul versante jonico. Instabilità che tuttavia coinvolge anche il nordovest, dove la neve scende sulle Alpi fin sui 900/1.100 metri a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica che ha agganciato una depressione mediterranea in risalita dal continente africano.
Possibili nubifragi e neve sulle Alpi anche nelle prossime ore
Le prossime ore vedranno la persistenza ed anzi l’ulteriore espansione del maltempo sulle regioni meridionali, dove i fenomeni resteranno localmente intensi e a possibile carattere di nubifragio. Dall’altro lato, la neve continuerà a scendere a partire dai 900/1.100 metri sulle Alpi nordoccidentali, mentre altrove le condizioni meteo resteranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature stazionarie o, al più, in in lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Prossimi giorni ancora con maltempo e neve a quote di bassa montagna
I prossimi giorni vedranno l’estensione del maltempo sui settori centrali, specie di sponda adriatica, dove la neve scenderà a quote di montagna in particolare sull’Appennino abruzzese nella mattinata di domani giovedì 4 dicembre. Nella giornata di venerdì 5 dicembre, invece, nevicate avvolgeranno il Trentino Alto Adige fin sugli 800/900 metri di quota. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve e ulteriore diminuzione in Italia complessivamente.
L’Anticiclone si eleva nel Weekend sull’Italia
Nel corso del prossimo Weekend, tuttavia, l’espansione di un campo di Alta pressione di origine azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà un nuovo miglioramento delle condizioni meteo sull’intero territorio nazionale, con eventuali rovesci isolati e residuali. Schiarite anche ampie avanzeranno sull’Italia, con temperature in nuovo aumento su valori di qualche grado superiori alla media di riferimento. Non è esclusa inoltre la formazione di nebbie o foschie, soprattutto in aree notoriamente esposte a tale fenomenologia.
