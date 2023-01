Meteo – Anticiclone in rimonta sul Mediterraneo, weekend stabile e mite ma attenzione alla prossima settimana

Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo una settimana piuttosto dinamica, con un impulso polare ad inizio settimana che ha portato maltempo e calo termico ed il rapido passaggio instabile della giornata di ieri, l’alta pressione torna a rimontare sul Mediterraneo. Penisola Italiana che per ora si andrà a trovare sul bordo orientale del campo di alta pressione, permettendo cosi il passaggio da nord-ovest verso sud-est di sistemi nuvolosi ma con tempo per lo più asciutto. Non sono escluse però delle pioviggini sui settori tirrenici centro-meridionali.

Weekend per lo più stabile, ma con una perturbazione alle porte

Nel corso del weekend avremo cosi un vasto campo di alta pressione che dal basso Atlantico si estende fino al Mediterraneo centrale, portando condizioni meteo per lo più stabili in Italia ed anche un aumento delle temperature su valori anche di 2-4 gradi sopra la media, specie al Centro-Nord. Nella giornata di sabato potremo però avere qualche pioggia al Sud portata da una blando fronte instabile in transito sui Balcani. Precipitazioni attese soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia nord-orientale. Nella giornata di domenica avremo ancora condizioni meteo stabili su tutta l’Italia, ma dalla serata si andrà verso un peggioramento, a partire dalle regioni settentrionali. Nel frattempo un robusto anticiclone si va a rafforzare sul medio Atlantico.

Peggioramento invernale ad inizio settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, un impulso polare è in arrivo sul Mediterraneo entro l’inizio della prossima settimana. Questo porterebbe un peggioramento meteo di stampo invernale prima al Nord e poi sulle regioni centro-meridionali, con temperature di nuovo in diminuzione. Attese nevicate su Alpi e Appennini fino a quote relativamente basse. Nel corso della settimana sono attesi impulsi instabili via via sempre più freddi.

CONTINUA A LEGGERE​

Manovre invernali confermate anche da altri modelli

Fase invernale per la prossima settimana confermata anche dal modello europeo ECMWF e dall’inglese UKMO. Situazione sinottica che sembra pian piano delinearsi con un anticiclone di blocco in Atlantico e un lobo del vortice polare verso l’Europa. Serie di peggioramenti meteo per l’Italia con aria più fredda che potrebbe affluire, prima di matrice polare e poi forse anche artica. In particolare nella seconda metà della settimana un ulteriore calo delle temperature potrebbe anche portare la neve a quote di bassa collina.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.