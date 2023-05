Meteo – Anticiclone pigro per il prosieguo di maggio, possibilità di maltempo frequente: la tendenza

Maltempo in atto in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente perturbate quest’oggi con piogge e temporali che imperversano in maniera perlopiù sparsa o isolata il nord Italia. Questo a causa dell’infiltrazione di correnti più umide e instabili di matrice nordatlantica sul Mediterraneo centrale, mentre al centro-sud rimangono ancora nettamente prevalenti gli effetti di un campo di Alta pressione di origine africana che già negli scorsi giorni ha caratterizzato il clima del nostro Paese.

Prossime ore ancora con maltempo

Nel corso delle prossime ore tuttavia le condizioni meteo sono destinate a peggiorare ulteriormente a causa di un aumento della consistenza nuvolosa sui settori centrali dove si attende persino l’ingresso di qualche rovescio isolato o sparso in particolare sulla Sardegna centro-settentrionale. Rimarrà invece stabile e asciutto al meridione, mentre le temperature non subiranno grossi scossoni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione.

Prosieguo di maggio caratterizzato da maltempo frequente?

L’inizio della settimana subentrante sarà caratterizzato da condizioni di maltempo sparse o a tratti diffuso che riguarderanno da nord a sud tutti i settori della nostra Penisola, concentrandosi principalmente sul versante tirrenico. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo questo trend potrebbe protrarsi anche nelle settimane a seguire, diventando praticamente il leit-motiv di questo maggio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maggio di maltempo?

Attualmente la tendenza appare pertanto incline ad un maggio con frequente maltempo sulla nostra Penisola, con l’Anticiclone che si mostra piuttosto pigro nel risalire lungo il Mediterraneo centro-occidentale. Il clima potrebbe risultare relativamente fresco, soprattutto se relazionato alla media del periodo, ma ben distante comunque dagli standard di maggio 2019, quando ad esempio le temperature minime arrivarono a sfiorare gli 0°C anche in pianura. Come tendenza comunque, è soggetta a variazioni importanti. Seguiranno aggiornamenti che vi invitiamo pertanto a seguire sul nostro sito.

