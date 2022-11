Meteo – Anticiclone pronto a tornare in Italia, ma non mancheranno le insidie; i dettagli

Oggi residui disturbi al sud e medio Adriatico

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteorologica in lento miglioramento sull’Italia nella giornata odierna, ma non mancheranno residui disturbi. La depressione Eva è in allontanamento verso levante, agendo nella giornata odierna sullo Ionio orientale. Un fronte occluso, collegato alla ciclogenesi, interessa ancora le regioni meridionali adriatiche, mentre il fronte freddo transita sulla Sicilia. In tal modo saranno ancora possibili oggi piogge tra Molise, Puglia, Abruzzo e coste tirreniche di Sicilia e Calabria, ma in miglioramento dal pomeriggio. Stabile con sole prevalente sul resto d’Italia.

Nuova rimonta anticiclonica da ovest

L’allontanamento verso levante della saccatura giunta dal nord Europa, sta favorendo l’espansione ad ovest di un nuovo campo altopressorio. Il promontorio è attualmente disteso dal Marocco sino al sud della Francia, raggiungendo l’Italia nel corso della prima parte della prossima settimana. Torna quindi la stabilità su tutto il Paese, con ventilazione in attenuazione e tanto sole già a partire dalla giornata di lunedì 7 novembre.

Passaggio instabile al nord tra mercoledì 9 e giovedì 10 novembre

Il promontorio anticiclonico potrebbe essere in un primo momento non particolarmente robusto. Un suo indebolimento sul fianco settentrionale, infatti, favorirà il passaggio di un impulso instabile sul nord Italia a metà della prossima settimana. Mercoledì 9 novembre deboli piogge giungeranno sulle regioni di Nordovest, estendendosi entro la fine del giorno anche al Triveneto. Giovedì 10 novembre meteo in miglioramento da ovest, mentre residue piogge potranno interessare il Triveneto, la Liguria di Levante e l’alta Toscana. Bel tempo prevalente al centro-sud. Seconda parte della settimana incerta tra anticiclone e goccia fredda, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossimo weekend conteso tra goccia fredda ed anticiclone

L’evoluzione per la seconda parte della prossima settimana appare ancora incerta, a causa di una possibile goccia fredda in discesa dal nord-est Europa. Secondo i principali centri di calcolo, nella seconda parte della prossima settimana i massimi pressori tenderanno a radicarsi sul centro Europa, favorendo la discesa di moto retrogrado di una goccia fredda dal Nord-Est Europa verso le nazioni meridionali. Secondo la simulazione probabilistica, al momento, il target della goccia fredda sembrerebbe il comparto balcanico ed il Mediterraneo centro-settentrionale. Se tale tendenza verrà confermata, il prossimo weekend risulterà decisamente instabile sull’Italia con calo delle temperature, precipitazioni e neve in montagna. Attenzione però all’anticiclone sul Mediterraneo occidentale, una sua eventuale posizione più orientale determinerebbe la discesa più a est della goccia fredda, con l’Italia interessata dal tempo stabile. Rimanete aggiornati!

