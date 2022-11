Meteo Italia – Oggi residuo maltempo al sud, ma in miglioramento; generale calo delle temperature

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da una vasta area depressionaria in azione sul nord Atlantico, mentre il flusso perturbato principale transita al di sopra del 50°N. Un vortice depressionario, nominato Eva, è in azione sullo ionio orientale, dove posiziona il suo minimo barico al suolo, pari ad 1004 hPa. Ai suoi lati ritroviamo un promontorio anticiclonico in estensione dal Marocco sino al Mediterraneo centro-occidentale, mentre un secondo campo anticiclonico è disteso dal settore dell’Egeo sino alla Russia. In tale contesto l’Italia si ritrova ancora parzialmente interessata dalla depressione Eva: un fronte occluso interessa le regioni meridionali adriatiche, mentre il fronte freddo, sempre collegato alla ciclogenesi, interessa la Sicilia.

Oggi residuo maltempo al sud e medio Adriatico

Meteo Italia domenica 7 novembre. Ciclogenesi pari a 1004 hPa in azione sullo Ionio orientale determina residuo maltempo sul sud Italia. Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime e massime stabili in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi. Al Centro: Al mattino residue piogge in Abruzzo, innocui addensamenti sulle Marche e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Molise, Puglia e coste tirreniche di Calabria e Sicilia; variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno su Sardegna e Sicilia centro-meridionale. Al pomeriggio ancora piogge su Puglia meridionale e Sicilia settentrionale, ampie schiarite altrove altrove. In serata residue piogge sulla Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Generale calo delle temperature

La ciclogenesi è alimentata da masse d’aria fredde in discesa dalle alte latitudini europee, determinando un generale calo delle temperature. I valori minimi della notte sono scesi al di sotto dei +5°C sulla Pianura Padana e zone interne della Toscana, con valori localmente sino a +2/+3°C. Venti tesi nella notte e qualche nube hanno limitato il calo termico sul resto d’Italia, ma comunque con valori decisamente più bassi ai giorni scorsi anche di 5/6°C. Massime in lieve ripresa, ma diffusamente inferiori ai +20°C, con valori di poco superiori ai +15°C sulle regioni di Nordovest e settori del medio Adriatico. Alta pressione pronta a tornare sull’Italia? Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

CONTINUA A LEGGERE





Nuovo stop dell’Autunno, torna l’alta pressione da lunedì 7 novembre

Dopo il maltempo nuovo stop dell’Autunno. Secondo i principali centri di calcolo un promontorio anticiclonico tornerà ad interessare l’Europa meridionale nel corso della prossima settimana, riportando condizioni meteo stabili anche sull’Italia. Da segnalare qualche disturbo possibile al nord nel corso della giornata di mercoledì 9 novembre, per un momentaneo calo barico, ma a seguire un robusto anticiclone potrebbe insediarsi sull’Europa centro-meridionale, portando un nuovo blocco alle piogge autunnali. L’evoluzione per la seconda parte della prossima settimana, tuttavia, appare ancora incerta a causa di una possibile goccia fredda in discesa dal nord-est Europa. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.