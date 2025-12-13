Meteo – Anticiclone staziona sull’Italia nel resto del Weekend, con stabilità e nebbie: i dettagli

Stabilità e bel tempo caratterizzano l’Italia con qualche nebbia

La presenza di un robusto campo di Alta pressione di origine azzorriana assicura ancora oggi stabilità e relativo bel tempo praticamente sull’intero territorio nazionale, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e foschie e nebbie che si generano nella notte e prime ore del mattino su Pianura Padana, vallate e pianure più interne dello stivale. Le temperature, in questo contesto, rimangono peraltro su valori relativamente miti, specie se relazionati al periodo.

Lungo periodo di stabilità per l’Italia

La nostra Penisola sta attraversando una prolungata fase di stabilità e relativo bel tempo che, per il mese di dicembre, risulta un po’ insolita. L’Anticiclone ha spesso avvolto il nostro Paese in questa prima parte di dicembre, seppur nel corso di questa settimana non sono mancati isolati piovaschi sulla Liguria. Le temperature, peraltro, sono spesso apparse superiori alla media di riferimento, con anomalie più accentuate in montagna.

Anticiclone staziona sull’Italia per il resto del Weekend

Non solo la prima parte del mese di dicembre è stata spesso dominata dall’Anticiclone, ma questo manterrà la sua egemonia sul Mediterraneo centrale anche per tutto il resto del Weekend, con condizioni meteo generalmente stabili e asciutte e con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Maggiori addensamenti cominceranno tuttavia ad avanzare sui settori più occidentali dovuti all’affondo di una profonda saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo occidentale che, entro l’inizio della prossima settimana, riporterà maltempo sulla nostra Penisola.

Nebbie e foschie ancora presenti

Nebbie e foschie tuttavia si genereranno anche nella prossima notte e persisteranno fino alle prime ore del mattino di domani domenica 14 dicembre in alcune zone del Paese. Tra queste sicuramente vi è la Pianura Padana, ma anche le vallate interne e alcune delle pianure più interne dello stivale. L’inversione termica favorirà una parvenza di inverno sulle pianure interne dello stivale nella notte, mentre il clima resterà relativamente mite in montagna e in tutto lo stivale nelle ore diurne.

