Meteo – Anticiclone superstar ed Estate in pompa magna per il prosieguo di Giugno, ecco la tendenza

Stabilità dominante in Italia

Assistiamo quest’oggi agli effetti dominanti di un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana che si estende sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, determinando condizioni meteo largamente stabili e asciutte anche sul nostro Paese, dove i cieli appaiono perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche isolato temporale si è generato nel pomeriggio sul settore alpino e continua a coinvolgere queste aree anche in serata.

Passaggio instabile sull’estremo nord per il prosieguo del Weekend

Un passaggio instabile riguarderà, nella giornata di domani domenica 8 giugno, le aree più settentrionali dello stivale e in particolare l’estremo nordest, con piogge e temporali localmente anche violenti in transito soprattutto nel pomeriggio. Un miglioramento avanzerà in serata, con instabilità residuale in Friuli Venezia Giulia. Le condizioni meteo rimarranno invece generalmente più stabili e asciutte altrove, con temperature che, in questo contesto, non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, rimanendo pertanto pienamente estive.

Caldo in aumento nella prossima settimana

L’Anticiclone prenderà il sopravvento in Italia a partire già dalla giornata di lunedì 9 giugno, con le condizioni meteo che appariranno generalmente stabili e asciutte in tutto il Paese, senza eccezioni. Tale situazione potrebbe reiterarsi nei giorni a seguire quando, con tutta probabilità, si assisterà alla ‘subtropicalizzazione’ dell’Anticiclone stesso, con temperature in ulteriore aumento su valori generalmente superiori alla media di riferimento, con prima ondata di caldo stagionale.

Prosieguo di Giugno con Anticiclone no stop?

Le attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo mostrano il predominio dell’Anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale fino a data da destinarsi. Anche il break previsto fino a ieri dopo la metà del mese è stato sostanzialmente cancellato, con l’Italia che rimane esposta a qualche spiffero di aria più fresca proveniente da est che sarà sufficiente solo a contenere le temperature intorno alla media di riferimento o lievemente oltre la stessa, con un leggero calo termico in vista dopo il prossimo Weekend. Trattandosi tuttavia di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

