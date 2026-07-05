Meteo – Anticiclone verso un nuovo rinforzo con caldo intenso da metà settimana

Alta pressione in affermazione sull’Italia

Alta pressione in nuova affermazione sull’Europa sud-occidentale e Mediterraneo centrale con i massimi pressori e bolla d’aria calda ancora una volta posizionati tra Penisola Iberica e Francia. Estate che quindi tende a proseguire anche sull’Italia dove prevale la stabilità e temperature in ripresa con valori vicini ai +35°C sulla Pianura Padana e zone interne tirreniche.

Prossima settimana temperature nuovamente sopra i +35°C

Anticiclone che insisterà sull’Europa centro-occidentale anche nel corso della prossima settimana. Atteso un nuovo aumento delle temperature sull’Italia con valori che si porteranno nuovamente al di sopra delle medie del periodo. Attesi infatti valori massimi sino a +35/+37°C sulla Pianura Padana, Sardegna, Sicilia, nord della Puglia e zone interne del centro entro metà settimana. Notti tropicali con i valori minimi che nelle grandi città non scenderanno al di sotto dei +20°C.

Caldo in intensificazione nella seconda metà della prossima settimana

La seconda metà della prossima settimana vedrà un ulteriore rafforzamento dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con contributo africano sempre più preponderante. Ciò determinerà un’intensificazione del caldo, con temperature in nuovo sensibile aumento su valori di diversi gradi oltre la media di riferimento e con picchi nuovamente verso i +38°C sulla Pianura Padana e sulle pianure interne tirreniche. Bolla calda che potrebbe durare a lungo con caldo in crescendo almeno sino alla metà di luglio, quando non si escludono nuovi picchi di +40°C.

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