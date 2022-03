METEO – APRILE, possibile IRRUZIONE ARTICA per inizio mese, ecco la tendenza

Prossime ore tempo rimane localmente perturbato

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola continueranno a risultare localmente perturbate per effetto sempre della perturbazione nordatlantica che da qualche giorno porta maltempo sull’Italia, quest’oggi peraltro alimentata da correnti artiche. Di conseguenza i rovesci, che colpiranno in maniera isolata specifici settori del Paese (scopri quali), sono accompagnati da un calo delle temperature in alcuni casi piuttosto sensibile, specie sul versante orientale.

Domani ancora maltempo soprattutto su Isole Maggiori

Nella giornata di domani lunedì 21 marzo la perturbazione scivolerà verso il Mediterraneo orientale, ma ciò non determinerà un miglioramento immediato delle condizioni meteo con le piogge e i rovesci che continueranno ad interessare soprattutto le Isole Maggiori, e quindi la Sicilia e la Sardegna tirrenica. Le precipitazioni tuttavia potranno colpire anche altre aree della nostra Penisola (scopri quali) con la quota neve che si attesterà ovunque tra gli 800 e i 1.000 metri e solo localmente più in basso.

Anticiclone fino a fine marzo, poi arretramento

A seguito del maltempo residuale previsto per la giornata di domani lunedì 21 marzo, un campo di Alta pressione di origine africana si eleverà in direzione della nostra Penisola, portando un miglioramento evidente delle condizioni meteo che risulteranno con tutta probabilità generalmente stabili. Le temperature rimarranno piuttosto contenute a causa della presenza di correnti più fredde sul settore balcanico. Tale configurazione, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sembra interessare il nostro Paese fino a fine marzo (intervallata da qualche parentesi lievemente perturbata specie nel prossimo weekend), con l’Anticiclone che sembra poi arretrare, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.