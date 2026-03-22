Meteo – Primavera incerta con maltempo e calo termico, la tendenza fino all’avvio di aprile

Oggi debole impulso freddo con instabilità e qualche nevicata

Circolazione orientale attiva sul Mediterraneo centrale, piloterà un nuovo impulso freddo dai Balcani nel corso della giornata odierna. Atteso un nuovo calo termico su tutto il Paese per l’ingresso di masse d’aria più fredde dai Balcani. Tempo incerto ( consulta l’allerta meteo) all’estremo Nordovest con molte nubi e fenomeni su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; possibili nevicate sin verso i 600-800 metri sulle Alpi occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in formazione sui rilievi del centro-sud e Sicilia con possibili nevicate sui settori Peninsulari attorno ai 1200-1300 metri. Asciutto sul resto del Paese, con alternanza di schiarite ad addensamenti. Generale miglioramento serale.

Saccatura polare a metà della prossima settimana

Meteo dal 23 al 29 marzo – Centro di calcolo probabilistico europeo mostra un’ultima settimana di marzo caratterizzata da anomalie di pressione positive sull’Atlantico e nord della Russia, mentre inferiori sul resto del Continente. Possibile la discesa di una saccatura fredda sull’Europa con condizioni meteo dal sapore invernale e neve a bassissima quota. Precipitazioni abbondanti su gran parte del Paese, specie nella seconda parte della settimana. Temperature in flessione con valori progressivamente al di sotto delle medie del periodo.

Settimana di Pasqua con maltempo e temperature al di sotto delle medie del periodo?

Meteo avvio di aprile – Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano anomalie negative di pressione sull’Europa centro-meridionale e bacino del Mediterraneo, positive sul nord Atlantico e Scandinavia. Possibile l’ingresso di frequenti impulsi perturbati, seguiti anche da masse d’aria più fredde in discesa dal nord Europa. Temperature attese in tal caso al di sotto delle medie del periodo, precipitazioni abbondanti specie al centro-sud.

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