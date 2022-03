METEO APRILE – tempo instabile in ITALIA fino a PASQUA? Vediamo la tendenza con gli ultimi aggiornamenti

Mese di aprile che potrebbe portare finalmente dinamismo e benefiche piogge

Con marzo si conclude il primo mese di primavera: un mese che non ha visto sostanziali svolte sotto il profilo meteo con la siccità che si è aggravata sempre di più. Gli ultimi due giorni di marzo vedranno un peggioramento meteo anche intenso con piogge abbondanti e piuttosto diffuse ma tutte le speranze per un sollievo dalla siccità sono riposte adesso nel mese di aprile. Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per il prossimo mese condizioni meteo piuttosto dinamiche, forse fino a Pasqua, ma sarà veramente così?

Peggioramento meteo ai nastri di partenza, ecco dove le piogge da domani

Situazione sinottica che tra Mercoledì e Giovedì vedrà una vasta saccatura depressionaria sul Mediterraneo occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa. Nuvolosità in aumento già in queste ore ma prime piogge solo tra la sera e la notte specie su Nord-Ovest, Sardegna e regioni centrali tirreniche. Mercoledì condizioni meteo instabili o perturbate per tutta la giornata con fenomeni prima al Centro-Nord e poi in arrivo anche al Sud. Temporali più intensi su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Aria fredda in arrivo con aprile.

Aprile inizia con freddo e neve sull’Italia, ci aspetta un weekend di maltempo

Tra Venerdì e il primo weekend di aprile ecco che l’affondo di aria artica giungerà nel cuore del Mediterraneo portando in Italia maltempo di stampo invernale. Il secondo mese di primavera ci riporta dunque un po’ indietro con un calo delle temperature su valori di diversi grazi sotto le medie. Il vortice depressionario sul Mediterraneo continuerà poi a dispensare fenomeni con piogge, temporali ma anche neve sia sulle Alpi che lungo l’Appennino fino a quote piuttosto basse per il periodo.

CONTINUA A LEGGERE​